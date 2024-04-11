На местах происшествия возникли пожары. В конце концов огонь, вспыхнувший в результате массированной атаки по Украине уже укротили пожарные.
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Россияне попали в критические объекты во Львовской области
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что ночью вражеские крылатые ракеты различного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция – в Червоноградском,
– отметил чиновник.
Козицкий отметил, что на местах происшествия начались пожары, их оперативно потушили пожарные.
"Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", – отметил глава Львовской ОВА.
Во Львове и области во время атаки слышали взрывы
- Во время массированной атаки Украины 11 апреля под прицелом оказалась и Львовская область оказалась и Львовская область. Уже в 05:54 председатель Львовской ОГА Максим Козицкий предупредил, что ракеты находятся в воздушном пространстве Львова.
- Через 3 минуты поступила информация о работе ПВО в регионе. В следующие пять минут в Воздушных силах сообщили, что в направлении Львова летит российская ракета типа "Кинжал".
- Около 06:01 корреспонденты 24 канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Кроме того, Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.
- На Западе Украины оккупанты также обстреляли Ивано-Франковскую область. Там также слышали взрыв во время воздушной тревоги, около 06:34. Пока местные власти никак не комментировали громкие звуки в области.
- К тому же взрывы слышали и жители Буковины. В Черновицкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги над областью сбивали ракеты и беспилотники типа "Шахед". По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
- Отреагировал на массированную атаку по Украине и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в целом россияне запустили более 40 ракет и еще около 40 дронов-камикадзе, сбить из этого количества средств воздушного нападения удалось лишь часть.