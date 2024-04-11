Враг запустил по Украине 40 ударных БПЛА. Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 37 "Шахедов". По ракетам – информацию впоследствии опубликуют в Воздушных силах.

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В Черновицкой ОВА сообщили, что во время воздушной тревоги над областью сбивали ракеты и беспилотники типа "Шахед". По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

По предварительной информации без пострадавших. Все соответствующие службы на местах. Напоминаю, размещение фото и видео материалов работы сил ПВО запрещено,

– отметил председатель ОВА Руслан Запаранюк.

Он также поблагодарил силы ПВО, которые осуществили мощную боевую работу и отразили атаку врага.

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