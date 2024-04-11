Ворог запустив по Україні 40 ударних БпЛА. Сили ППО провели потужну бойову роботу та збили 37 "Шахедів". Щодо ракет – інформацію згодом опублікують у Повітряних силах.

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У Чернівецькій ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги над областю збивали ракети та безпілотники типу "Шахед". За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією без постраждалих. Всі відповідні служби на місцях. Нагадую, розміщення фото та відео матеріалів роботи сил ППО заборонено,

– наголосив голова ОВА Руслан Запаранюк.

Він також подякував силам ППО, які здійснили потужну бойову роботу й відбили атаку ворога.

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