Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.
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На Ивано-Франковщине прогремели взрывы
Корреспонденты Общественного сообщили, что в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Местные власти пока никак не комментировали эту информацию.
Россия в ночь на 11 апреля подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила по нашей стране ракеты. В частности, известно о взлете Ту-95 и сразу нескольких бортов МиГ-31К. Также не обошлось без пусков гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
До объявления об отбое воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
Во Львове и области раздавались взрывы
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар на утро 11 апреля. Львовскую область атаковали "Кинжалами". Враг снова направил ракеты против Стрыя.
- Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".
- В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.