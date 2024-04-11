Зранку у Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі деталі невідомі.

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На Івано-Франківщині пролунали вибухи

Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Івано-Франківській області прогриміли вибухи. Місцева влада поки ніяк не коментувала цю інформацію.

Росія вночі проти 11 квітня підняла у повітря стратегічну авіацію та запустила по нашій державі ракети. Зокрема, відомо про зліт Ту-95 та одразу кількох бортів МіГ-31К. Також не обійшлось без пусків гіперзвукової ракети "Кинджал".

До оголошення про відбій повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.

У Львові та області лунали вибухи