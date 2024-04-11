Зранку 11 квітня Росія запустила по Україні ракети. На Львівщині працює ППО.

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"Кинджали" у напрямку Львівщини

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області працюють сили протиповітряної оборони. Наразі деталі невідомі.

Моніторингові канали повідомляли про загрозу для Стрия, що на Львівщині.

Моніторингові канали сповіщають, що у напрямку Львівщини летять "Кинджали". Перед цим злітали одразу 4 борти носіїв цього типу озброєння.

Повітряні сили закликають перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому пройдіть у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте безпекою.

Було щонайменше 10 ударів по Харкову та області