Зранку 11 квітня Росія запустила по Україні ракети. На Львівщині працює ППО.
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"Кинджали" у напрямку Львівщини
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Львівській області працюють сили протиповітряної оборони. Наразі деталі невідомі.
Моніторингові канали повідомляли про загрозу для Стрия, що на Львівщині.
Моніторингові канали сповіщають, що у напрямку Львівщини летять "Кинджали". Перед цим злітали одразу 4 борти носіїв цього типу озброєння.
Повітряні сили закликають перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому пройдіть у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте безпекою.
Було щонайменше 10 ударів по Харкову та області
- Ворог атакує Україну ракетами. Кілька вибухів пролунали у Харкові зранку 11 квітня. Містян попередили, що можуть виникнути проблеми з електропостачанням.
- Близько 5:20 у Харкові чули ще серію вибухів. За інформацією Суспільного, вони могли пролунати за межами міста.
- Там зазначили, що метро у найближчі години не працюватиме. Росія знову цілить у енергооб'єкти.