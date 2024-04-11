Утром 11 апреля Россия запустила по Украине ракеты. На Львовщине работает ПВО.

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"Кинжалы" в направлении Львовщины

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области работают силы противовоздушной обороны. Сейчас детали неизвестны.

Мониторинговые каналы сообщали об угрозе для Стрыя, что на Львовщине.

Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении Львовщины летят "Кинжалы". Перед этим взлетали сразу 4 борта носителей этого типа вооружения.

Воздушные силы призывают находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому пройдите в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте безопасностью.

Было не менее 10 ударов по Харькову и области