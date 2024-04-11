У коментарі 24 Каналу в ДСНС Києва повідомили, що причиною пожежі стало загоряння сміття. За словами речника київської ДСНС, в цьому місці вже не вперше стається пожежа. Ймовірно, там розташоване звалище.

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Надзвичайники вже прибули на місце пожежі та розпочали гасіння. Інформації про площу займання наразі немає.

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