У коментарі 24 Каналу в ДСНС Києва повідомили, що причиною пожежі стало загоряння сміття. За словами речника київської ДСНС, в цьому місці вже не вперше стається пожежа. Ймовірно, там розташоване звалище.
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Надзвичайники вже прибули на місце пожежі та розпочали гасіння. Інформації про площу займання наразі немає.
Ймовірно, пожежа сталась на звалищі: кияни поширюють відео
Пожежі в Україні: останні новини
- На Закарпатті 1 квітня спалахнула масштабна пожежа на території лісового господарства. Вогонь намагалися приборкати 125 рятувальників. Площа займання у лісництві була близько 6 гектарів. Наразі пожежу вже локалізували вогнеборці.
- У житловій п'ятиповерхівці в Білій Церкві стався вибух невстановленого предмета на третьому поверсі. Після цього там зайнялася пожежа. В одному з під'їздів зруйновано залізобетонні перекриття між трьома поверхами. Рятувальники повідомляли про двох загиблих.
- В Одесі 29 березня на вулиці Канатна сталася масштабна пожежа, під час ліквідації якої загинув рятувальник. Вогонь охопив дах та квартиру на останньому поверсі, площею у 1 500 квадратних метрів.