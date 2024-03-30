Про інцидент пишуть у місцевих телеграм-каналах. У поліції вже повідомили, що з'ясовують причини вибуху, передає 24 Канал.

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У Білій Церкві пролунав вибух у багатоповерхівці

Вдень 30 березня у Білій Церкві пролунав вибух, а згодом у небо здійнявся стовп диму. Як стало відомо з повідомлень у мережі – вибух пролунав в одній з багатоповерхівок, а після цього – виникла пожежа.

Пожежа в будинку у Білій Церкві: дивіться відео

Свідки повідомили, що на місце інциденту відразу прибули рятувальники та всі інші спецслужби.

Згодом у поліції Київської області повідомили, що 30 березня близько о 15:00 у Білій Церкві у провулку Грузинському стався вибух в одній із квартир. Наразі встановлюються усі обставини події. Причини вибуху також встановлять слідчі.

Займання перекинулось з третього поверху на п'ятий. Інформації про потерпілих наразі немає. На місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції, працівники ДСНС та медики,

– повідомили у поліції.

Пожежа після вибуху у Білій Церкві / Фото з мережі

У Києві посеред вулиці спалахнуло авто

У Києві 30 березня о 8:30 посеред вулиці Мельникова, що у Шевченківському районі, спалахнуло авто. Рятувальники відразу виїхали на місце інциденту.

На місці було встановлено, що загоряння виникло в моторному відсіку легкового автомобіля. Пожежу оперативно ліквідували, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.