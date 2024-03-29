У п'ятницю, 29 березня, в центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховій будівлі. Вогонь охопив дах та квартиру на останньому поверсі, площею у 1 500 квадратних метрів, що вимагало залучення значних зусиль з боку рятувальних служб.
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Пожежа в Одесі забрала життя рятувальника
Під час ліквідації пожежі сталася трагедія. Один із рятувальників, який брав участь у гасінні вогню, загинув.
На жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник. Усі деталі встановлюють,
– повідомили в ДСНС о 18:34, 29 березня.
Водночас троє евакуйованих осіб отримали необхідну допомогу, а причини займання та деталі трагічної події обіцяють з'ясувати.
Пожежа в центрі Одеси та робота рятувальників / Фото ДСНС
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Інші новини від ДСНС
- На Херсонщині цими днями загинув місцевий тракторист, наїхавши на боєприпас. Цей інцидент є нагадуванням про небезпеку, яка досі існує на деокупованих територіях. У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил мінної безпеки, адже розмінування ще не завершено.
- Крім того, рятувальники нагадали про смерть свого побратима Сергія Антоненка, молодого хлопця з Сумщини, який став символом героїзму та самопожертви у цій війні. Його життя обірвалося внаслідок обстрілу російськими військами. Історія Сергія відображає високу ціну, яку платять рятувальники, захищаючи життя інших.
- Водночас на Харківщині вдалося запобігти потенційній трагедії завдяки професіоналізму саперів ДСНС. Вони знешкодили 250-кілограмову авіабомбу, яка могла спричинити значні руйнування та жертви серед мирного населення.
- Також у ДСНС згадували, що 29 березня, рівно два роки тому, росіяни жорстоко вдарили по Миколаєву крилатою ракетою, поціливши по будівлі ОВА. Окупанти вбили 37 людей, які прийшли на роботу. П'ять днів рятувальники проводили пошукові роботи та розбирали завали.