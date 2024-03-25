Наразі триває розбір завалів. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
До теми Окупанти атакували Київ ракетами: уламками пошкоджено будинок
Моторошні наслідки атаки на Київ
У поліції повідомили, що унаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків ракет у 5 районах столиці: Печерському, Солом'янському, Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському. На місцях працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.
Так, внаслідок атаки пошкоджено нежитлову триповерхову будівлю – спортивний зал в Печерському районі. Нині на місці падіння уламків триває пошуково-рятувальна операція – рятувальники розбирають завали. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.
Речник Київської міської адміністрації Михайло Шаманов в ефірі "Київ24" уточнив, що ймовірність того, що під завалами можуть бути люди, не виключається. Водночас він не уточнював, яка кількість людей може там знаходитися.
Наслідки ракетної атаки на Київ – більше у галереї
Також в Голосіївському, Дніпровському та Солом'янському районах, попередньо, сталися падіння уламків. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Усі служби продовжують фіксувати наслідки.
У Дарницькому районі є пошкодження приватного будинку. Також є пошкодження скління.
Станом на 12:20 у Києві відомо про 5 постраждалих. Серед них – 16-річна дівчина.
Ворог зранку вдарив по Києву
- У Києві о 10:29 пролунав сигнал повітряної тривоги. Спочатку у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для Півдня, однак тривога поширилася й на столицю. Близько о 10:30 в Києві пролунали потужні вибухи – працювала ППО.
- Згодом стало відомо, що ворог вдарив 2 балістичними ракетами. Сили ППО збили обидві повітряні цілі, однак уламки спричинили руйнування та пошкодження у різних районах Києва.
- Як пишуть у мережі, ворог міг вдарити ракетами типу "Циркон" або "Онікс". Наразі точний тип озброєння невідомий – його встановлять фахівці.
- Володимир Зеленський відреагував на цинічний обстріл ворога. Він вкотре наголосив, що Україна потребує більше систем ППО, щоб захистити цивільне населення від російського терору.