В пятницу, 29 марта, в центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном здании. Огонь охватил крышу и квартиру на последнем этаже, площадью в 1 500 квадратных метров, что требовало привлечения значительных усилий со стороны спасательных служб.
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Пожар в Одессе унес жизнь спасателя
Во время ликвидации пожара произошла трагедия. Один из спасателей, который принимал участие в тушении огня, погиб.
К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются,
– сообщили в ГСЧС в 18:34, 29 марта.
В то же время трое эвакуированных лиц получили необходимую помощь, а причины возгорания и детали трагического события обещают выяснить.
Пожар в центре Одессы и работа спасателей / Фото ГСЧС
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- Кроме того, спасатели напомнили о смерти своего собрата Сергея Антоненко, молодого парня из Сумщины, который стал символом героизма и самопожертвования в этой войне. Его жизнь оборвалась в результате обстрела российскими войсками. История Сергея отражает высокую цену, которую платят спасатели, защищая жизни других.
- В то же время на Харьковщине удалось предотвратить потенциальную трагедию благодаря профессионализму саперов ГСЧС. Они обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, которая могла вызвать значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.
- Также в ГСЧС вспоминали, что 29 марта, ровно два года назад, россияне жестоко ударили по Николаеву крылатой ракетой, попав по зданию ОВА. Оккупанты убили 37 человек, которые пришли на работу. Пять дней спасатели проводили поисковые работы и разбирали завалы.