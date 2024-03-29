В пятницу, 29 марта, в центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном здании. Огонь охватил крышу и квартиру на последнем этаже, площадью в 1 500 квадратных метров, что требовало привлечения значительных усилий со стороны спасательных служб.

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Пожар в Одессе унес жизнь спасателя

Во время ликвидации пожара произошла трагедия. Один из спасателей, который принимал участие в тушении огня, погиб.

К сожалению, во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются,

– сообщили в ГСЧС в 18:34, 29 марта.

В то же время трое эвакуированных лиц получили необходимую помощь, а причины возгорания и детали трагического события обещают выяснить.

Пожар в центре Одессы и работа спасателей / Фото ГСЧС

Обратите внимание! К тушению огня в центре Одессы Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 16 единиц пожарной техники и 64 спасателей.

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