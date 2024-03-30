Об инциденте пишут в местных телеграм-каналах. В полиции уже сообщили, что выясняют причины взрыва, передает 24 Канал.

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В Белой Церкви прогремел взрыв в многоэтажке

Днем 30 марта в Белой Церкви прогремел взрыв, а затем в небо поднялся столб дыма. Как стало известно из сообщений в сети – взрыв прогремел в одной из многоэтажек, а после этого – возник пожар.

Пожар в доме в Белой Церкви: смотрите видео

Свидетели сообщили, что на место инцидента сразу прибыли спасатели и все другие спецслужбы.

Впоследствии в полиции Киевской области сообщили, что 30 марта около 15:00 в Белой Церкви в переулке Грузинском произошел взрыв в одной из квартир. Сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия. Причины взрыва также установят следователи.

Возгорание перекинулось с третьего этажа на пятый. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Белоцерковского районного управления полиции, работники ГСЧС и медики,

– сообщили в полиции.

Пожар после взрыва в Белой Церкви / Фото из сети

В Киеве посреди улицы вспыхнуло авто

В Киеве 30 марта в 8:30 посреди улицы Мельникова, что в Шевченковском районе, вспыхнуло авто. Спасатели сразу выехали на место инцидента.

На месте было установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке легкового автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.