В сети показали кадры, как горела машина на улице Мельника. Подробности происшествия рассказали в ГСЧС.

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Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле

30 марта в 8:30 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на улице Мельникова, что в Шевченковском районе.

В Киеве вспыхнула машина: смотрите видео

На месте работало 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Пожар ликвидировали в 8:46.

Жертв или пострадавших, к счастью, нет.

На месте было установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке легкового автомобиля. Однако точную причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Кроме этого, сегодня утром в Киеве горел частный дом.

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В Киеве горела частная усадьба

30 марта, в 8:00 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Ивана Кочерги, что в Дарницком районе столицы.

Загорелся частный жилой дом.

Спасатели локализовали пожар в 8:35 на площади 40 квадратных метров, а уже в 9:37 – ликвидировали.

В ходе ликвидации была разобрана крыша здания для выпуска дыма.

На месте работало 3 единицы техники и 13 спасателей. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара будут выяснять правоохранители.