О поведении Михала Колодзейчака в соцсети Х рассказали украинские участники переговоров, которые представляли Украинскую зерновую ассоциацию.

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Что известно об инциденте

Украинская сторона сообщила, что согласия во время переговоров достичь не удалось.

Он (Колодзейчак) много раз подпрыгивал (со своего места) и выбегал из комнаты, а потом возвращался, шмыгал носом и демонстрировал довольно нервное поведение. Из-за его "своеобразной" манеры переговоров на этот раз не удалось достичь согласия по другим проблемным вопросам двустороннего сотрудничества,

– говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается фотографией, на которой заместитель министра почти лежит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла.

Как Колодзейчак объяснил свое поведение

Михал Колодзейчак уже объяснил свое поведение польским журналистам, в частности, изданию Onet. Он заявил, что украинская сторона якобы отошла от достигнутых ранее договоренностей.

У нас были определенные договоренности, они должны были вступить в силу 1 апреля, а сейчас договор меняется. Это подрывает доверие к украинской стороне,

– сказал он.

Он также отрицает свое бестактное поведение на переговорах, заверив, что является "прирожденным дипломатом".

Я учился вести переговоры с детства. Улавливаю, кто какой цели хочет достичь. Украинская сторона не хочет идти ни на какие уступки,

– говорил он.

Переговоры состоялись в четверг, 28 марта. Там присутствовали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и его заместитель Михал Колодзейчак, а также их украинские коллеги – министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Кроме этого, на встрече были представители польских и украинских сельскохозяйственных организаций.