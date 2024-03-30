Так, Денис Шмыгаль заявил, что диалог есть, а все пункты плана деблокады выполняются. Более того, уже есть первые результаты, передает 24 Канал.

Смотрите также Очень важная встреча: какие проблемы сможет решить визит украинского правительства в Польшу

"Все пункты выполняются"

Чиновник отметил, что 28 марта провели очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Шмыгаль подчеркнул, это достаточно новый формат, который должен вывести наши отношения в очень практическую плоскость.

Впервые такие консультации состоялись в Киеве. На этот раз были продолжены и прошли уже в Варшаве. Ключевые вопросы повестки дня с Польшей сейчас – это оружие и граница.

Наше правительство представило план деблокады. Важно, что мы с Польшей идем по этому плану. Все его пункты выполняются, диалог есть, первые результаты есть и уже скоро, надеемся, что граница будет разблокирована,

– подчеркнул премьер.

Киев и Варшава будут совместно контролировать КПП на границе