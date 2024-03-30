Так, Денис Шмигаль заявив, що діалог є, а всі пункти плану деблокади виконуються. Ба більше, вже є перші результати, передає 24 Канал.

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"Всі пункти виконуються"

Посадовець зазначив, що 28 березня провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Шмигаль зауважив, це достатньо новий формат, який має вивести наші відносини в дуже практичну площину.

Вперше такі консультації відбулися в Києві. Цього разу були продовжені та пройшли вже у Варшаві. Ключові питання порядку денного з Польщею зараз – це зброя і кордон.

Наш уряд представив план деблокади. Важливо, що ми з Польщею йдемо за цим планом. Всі його пункти виконуються, діалог є, перші результати є і вже скоро, сподіваємося, що кордон буде розблокованим,

– підкреслив прем'єр.

Київ і Варшава будуть спільно контролювати КПП на кордоні