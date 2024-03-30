У мережі показали кадри, як палала автівка на вулиці Мельника. Подробиці події розповіли у ДСНС.

Дивіться також Польський урядовець дивно поводився на переговорах з українською делегацією: показове фото

Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

30 березня о 8:30 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Мельникова, що у Шевченківському районі.

У Києві спалахнула автівка: дивіться відео

На місці працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу. Пожежу ліквідували о 8:46.

Жертв чи постраждалих, на щастя, немає.

На місці було встановлено, що загоряння виникло в моторному відсіку легкового автомобіля. Однак точну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Крім цього, сьогодні зранку у Києві горів приватний будинок.

Дивіться також У центрі Одеси горіла багатоповерхівка: загинув рятувальник

У Києві горіла приватна садиба

30 березня, о 8:00 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Івана Кочерги, що у Дарницькому районі столиці.

Загорівся приватний житловий будинок.

Рятувальники локалізували пожежі о 8:35 на площі 40 квадратних метрів, а вже о 9:37 – ліквідували.

В ході ліквідації було розібрано дах будівлі для випуску диму.

На місці працювало 3 одиниці техніки та 13 рятувальників. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці.