Так, Укргідрометцентр попереджає, що протягом 10 – 12 квітня для частини українських регіонів зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки. Жителям, яких областей, треба бути особливо обережними, читайте далі.

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Де і коли існуватиме загроза пожеж

Сьогодні та наступні два дні загроза існуватиме для східних, центральних, південних та більшості північних областей.

Станом на 10 квітня йдеться про Івано-Франківщину, Буковину, Вінниччину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину, Полтавщину, Черкащину, Харківщину, Донеччину та Луганщину.

11 квітня цей список значно розширеться. До нього додадуться Хмельниччина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Миколаївщина.

12 квітня небезпека виникне також і для Тернопільщини.

Громадян України закликають бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

Також слід дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування, зокрема на заплавах річок і присадибних ділянках, не спалювати стерню, сміття та залишки рослинності.

За порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, що означає надзвичайна пожежна небезпека. Це погодні умови, за яких поєднання високої температури повітря та бездощової погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).

Коли до України прийде похолодання і дощі

За прогнозами синоптиків, вже на вихідних 13 – 14 квітня ймовірне випадіння опадів. Атмосферні фронти, які надійдуть з північного заходу, у суботу у другій половині дня принесуть дощі. У неділю невеликі дощі пройдуть у більшості областей.