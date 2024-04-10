Так, Укргидрометцентр предупреждает, что в течение 10 – 12 апреля для части украинских регионов будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Жителям, каких областей, надо быть особенно осторожными, читайте дальше.

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Где и когда будет существовать угроза пожаров

Сегодня и следующие два дня угроза будет существовать для восточных, центральных, южных и большинства северных областей.

По состоянию на 10 апреля речь идет об Ивано-Франковской области, Буковину, Винницкую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Запорожье, Херсонскую, Полтавскую, Черкасскую, Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

11 апреля этот список значительно расширится. К нему добавятся Хмельницкая, Киевская, Черниговская, Сумская, Одесская и Николаевская области.

12 апреля опасность возникнет также и для Тернопольщины.

Граждан Украины призывают быть осторожными, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах.

Также следует соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания, в частности на поймах рек и приусадебных участках, не сжигать стерню, мусора и остатки растительности.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Напомним, что означает чрезвычайная пожарная опасность. Это погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Когда в Украину придет похолодание и дожди

По прогнозам синоптиков, уже на выходных 13 – 14 апреля вероятно выпадение осадков. Атмосферные фронты, которые поступят с северо-запада, в субботу во второй половине дня принесут дожди. В воскресенье небольшие дожди пройдут в большинстве областей.