Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, какую температуру ждать.

Кстати Когда Украину снова накроют дожди: синоптики назвали дату

Чем удивит погода на этой неделе

"В ночные часы в ближайшие дни будет 6 – 12 градусов, а в дневные 20 – 26. Приятные и комфортные показатели. Они будут практически по всей территории страны", – отметила Птуха.

Добавила, к теплу несут юго-западные воздушные потоки, которые сейчас господствуют над Украиной. Впрочем, посреди недели, в частности, 10 – 11 апреля, эти потоки несколько перестроятся, ветер с юго-западного станет северо-западным. Это добавит немного прохлады.

Однако, снижение температуры не будет слишком резким и ощутимым.

В четверг и пятницу в западных и северных областях дневная температура будет уже не 20 – 26 градусов, а 17 – 22 в дневные часы,

– сказала синоптик.

Добавила, что в целом комфортная весенняя погода с довольно-таки высокими показателями сохранится.

Дождей в Украине практически не будет, ведь в течение недели погоду будет определять поле повышенного давления.

Антициклональный характер погоды - мало облаков, преимущественно без осадков по всей территории Украины,

– пояснила Наталья Птуха.

Смотрите также До +26 градусов тепла и без ветра: какой будет погода 10 апреля

Важно! Синоптик отметила, что метеоусловия будут благоприятны для распространения огня в случае возгорания. Поэтому на природе лучше не разжигать костры.

Интересно, что уже на выходных могут поступить атмосферные фронты с северо-запада. Они принесут осадки. Вероятнее всего - уже в субботу во второй половине дня.

А в воскресенье уже практически в большинстве областей могут быть небольшие дожди,

– сказала синоптик.

Добавила, что похожая ситуация будет и в начале следующей недели. Такие атмосферные фронты будут поступать чаще, поэтому и дожди будут. Кроме того, снова возможно снижение температуры.