З настанням теплої пори синоптики попереджають також про пожежну небезпеку. Вона у середу, 10 квітня, буде зберігатися в частині областей України.
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Якою буде погода 10 квітня
Весна продовжує дарувати тепло, тому 10 квітня в Україні буде дуже тепло. У більшості областей температура повітря вдень сягатиме +24...+26 градусів тепла. Прохолодніше буде в Одеській області – там стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів.
Опадів на всій території України синоптики не прогнозують. Вітер також буде майже невідчутним – лише 3 – 8 метрів на секунду й матиме змінний напрямок. Погода буде ясною, лише місцями з невеликою хмарністю.
Уночі стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів.
Прогноз погоди в Києві
У києві у середу, 10 квітня, буде сухо й без опадів. Вдень спостерігатиметься невелика хмарність, а вітер, як і на решті території України, сягатиме 3 – 8 метрів на секунду.
Уночі на Київщині буде від +7 до +12 градусів тепла, а вдень – +21...+26 градусів. У столиці вночі синоптики прогнозують близько +10 градусів, а вдень – +24...+26 градусів тепла.
Температура в різних містах України
- Київ – +24...+26
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +24...+26
- Тернопіль – +23..+25
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +23…+25
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +23...+25
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +20...+22
- Миколаїв – +23...+25
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +20...+22
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +24...+26
- Харків – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
У зв'язку зі значним потеплінням все частіше синоптики почали попереджати про пожежну небезпеку. Так, у середу, 10 квітня, у східних, центральних, південних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Вінницькій областях – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Пожежна небезпека 10 квітня / Карта Укргідрометцентру
Важливо наголосити, що під час пожежної небезпеки у лісах та лісопосадках заборонено розводити багаття, також не варто палити й кидати недопалки чи непогашені сірники. Рятувальники не рекомендують й спалювати стерню або інше сміття, адже неконтрольований вогонь може охопити величезні площі.