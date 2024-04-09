Та чи можливе ще похолодання у квітні, яку температуру синоптики прогнозують найближчими днями, передає 24 Канал.

До речі Спека у квітні: чи буде найближчими днями різке потепління

Похолодання у квітні ще буде, чи ні

У найближчі три доби, зокрема, 9 – 11 квітня, в Україні взагалі не буде дощу. Синоптики писали, що опади не очікуються.

Температура вночі 6 – 12 градусів, вдень 20 – 26 тепла. У четвер у західних та північних областях 17 – 22 градуси. У Карпатах 9 квітня вночі 1 – 6 тепла, вдень 12 – 17 градусів, 10 – 11 квітня вночі 5 – 10 тепла, вдень 14 – 20,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду.

Прогноз погоди на 9 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за прогнозом на картах, цього тижня знову спостерігатимуться коливання температури. Зокрема, якщо 9 – 10 квітня на Заході до +24 (у тіні), то вже 11 числа лише 17 – 19 градусів.

Орієнтовний прогноз погоди на 11 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Втім, значне похолодання щонайменше до 13 квітня в Україні не очікується. Про заморозки не йдеться.

Зверніть увагу! Найближчими днями в України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. ДСНС закликає суворо дотримуватися правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів і на відкритих територіях.

Аномально теплий квітень