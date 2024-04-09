Но возможно ли еще похолодание в апреле, какую температуру синоптики прогнозируют в ближайшие дни, передает 24 Канал.

Кстати Жара в апреле: будет ли в ближайшие дни резкое потепление

Похолодание в апреле еще будет, или нет

В ближайшие трое суток, в частности, 9 – 11 апреля, в Украине вообще не будет дождя. Синоптики писали, что осадки не ожидаются.

Температура ночью 6 – 12 градусов, днем 20 – 26 тепла. В четверг в западных и северных областях 17 – 22 градуса. В Карпатах 9 апреля ночью 1 – 6 тепла, днем 12 – 17 градусов, 10 – 11 апреля ночью 5 – 10 тепла, днем 14 – 20,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 3 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 9 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, что по прогнозу на картах, на этой неделе снова будут наблюдаться колебания температуры. В частности, если 9 – 10 апреля на Западе до +24 (в тени), то уже 11 числа только 17 – 19 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 11 апреля / Скриншот с Укргидрометцентра

Впрочем, значительное похолодание как минимум до 13 апреля в Украине не ожидается. О заморозках речь не идет.

Обратите внимание! В ближайшие дни в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. ГСЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

Аномально теплый апрель