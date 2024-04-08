Возгорания больших масштабов могут иметь вредные последствия для окружающей среды и людей. Поэтому очень важно немедленно сообщать о возникновении пожара, позвонив по телефону Службы спасения “101”.

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Где объявлена пожарная опасность

8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой, 9-10 апреля в восточных, центральных (кроме Черкасской), Херсонской, 10 апреля и в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / Карта Украгидрометцентра

Во время пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесополосах;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

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