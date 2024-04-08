Возгорания больших масштабов могут иметь вредные последствия для окружающей среды и людей. Поэтому очень важно немедленно сообщать о возникновении пожара, позвонив по телефону Службы спасения “101”.

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Где объявлена пожарная опасность

8 апреля в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Винницкой, 9-10 апреля в восточных, центральных (кроме Черкасской), Херсонской, 10 апреля и в Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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Синоптики предупреждают о пожарной опасности / Карта Украгидрометцентра

Во время пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4 и 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесополосах;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Погода в Украине в апреле: что известно

  • Синоптики рассказали, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7.
  • Они сообщили, что резкого потепления до +30 градусов пока не стоит ожидать. По ориентировочным прогнозам, она дальше будет колебаться. В частности, 11 и 12 апреля на Западе может снова несколько похолодать.
  • Месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.