Загоряння великих масштабів можуть мати шкідливі наслідки для довкілля та людей. Тому дуже важливо негайно повідомляти про виникнення пожежі, зателефонувавши за номером Служби порятунку "101".

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Де оголошено пожежну небезпеку

8 квітня у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій, 9-10 квітня у східних, центральних (крім Черкаської), Херсонській, 10 квітня і в Івано-Франківській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,

– мовиться у повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / Карта Украгідрометцентру

Під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 4 і 5-го класу;

розводити багаття в лісі і лісосмугах;

заїжджати автомобілем в ліс;

курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочену бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

створювати звалища та спалювати відходи;

спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.

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