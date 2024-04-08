Однако, ждать ли резкого потепления на этой неделе, какая будет погода и какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.

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Погода на неделю

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 8 – 10 апреля дождей в Украине уже не будет. Ночью столбики термометров достигнут отметки 5 – 11 градусов тепла. Днем, конечно же, больше. Так, 8 апреля 18 – 23 градуса, а 9 и 10 уже 20 – 25.

Впрочем, резкое потепление, повышение температуры до +30 градусов пока не ожидается. По ориентировочным прогнозам, она дальше будет колебаться.

В частности, 11 и 12 апреля на Западе может снова несколько похолодать. Днем преимущественно только 12 – 17 градусов.

Кстати Синоптик сказал, будет ли еще сильное похолодание в апреле

Ориентировочный прогноз погоды на 11 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на месяц

Ранее синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7 градусов.

"Это близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы", – писали в Укргидрометцентре.

Добавили, что месячное количество осадков в апреле ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.

Краткая климатическая характеристика апреля в Украине

Средняя месячная температура 7 – 11 градусов. Однако, в горных районах 2 – 6 тепла.

Абсолютный минимум температуры 5 – 16 мороза. В Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах даже 17 – 22, а на Юге местами 3 – 5 мороза.

Абсолютный максимум 26 – 33 тепла. В горных районах 21 – 22 градуса.

Среднее месячное количество осадков 22 – 62 миллиметра. В большинстве районов Закарпатья и в Карпатах 65 – 84. На высокогорье Карпат 102 – 117 миллиметров.