Однак, чи чекати різкого потепління цього тижня, яка буде погода і яку найвищу температуру прогнозують синоптики, передає 24 Канал.

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Погода на тиждень

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 8 – 10 квітня дощів в Україні вже не буде. Вночі стовпчики термометрів сягнуть позначки 5 – 11 градусів тепла. Вдень, звичайно ж, більше. Так, 8 квітня 18 – 23 градуси, а 9 та 10 вже 20 – 25.

Втім, різке потепління, підвищення температури до +30 градусів наразі не очікується. За орієнтовними прогнозами, вона далі коливатиметься.

Зокрема, 11 та 12 квітня на Заході може знову дещо похолодати. Вдень переважно лише 12 – 17 градусів.

До речі Синоптик сказав, чи буде ще сильне похолодання у квітні

Орієнтовний прогноз погоди на 11 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на місяць

Раніше синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 8 – 13 градусів тепла, у Карпатах 6 – 7 градусів.

"Це близько до норми, лише у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях на 1 – 1,5 градуса вище за норму", – писали в Укргідрометцентрі.

Додали, що місячна кількість опадів у квітні очікується в межах 30 – 52 міліметрів. У Карпатах 60 – 89, що в межах норми.

Коротка кліматична характеристика квітня в Україні

Середня місячна температура 7 – 11 градусів. Однак, у гірських районах 2 – 6 тепла.

Абсолютний мінімум температури 5 – 16 морозу. У Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах навіть 17 – 22, а на Півдні місцями 3 – 5 морозу.

Абсолютний максимум 26 – 33 тепла. У гірських районах 21 – 22 градуси.

Середня місячна кількість опадів 22 – 62 міліметри. У більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65 – 84. На високогір'ї Карпат 102 – 117 міліметрів.