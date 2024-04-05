Зокрема, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час пресконференції 5 квітня зазначила, що найближчого тижня Україну не накриє новий вихр пилу із Сахари, інформує 24 Канал.
Дивіться також Чим небезпечний пил із Сахари: у КМДА пояснили
Зараз в інтернеті є багато інформації про те, що Україну знову накриє пилова буря з Сахари. Дійсно, чергова порція пилу надійшла до території Франції. Але наразі на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу з Сахари ми не очікуємо,
– зазначила Птуха.
В Укргідрометцентрі пояснили, що переміщення пилу з Сахари було викликане тим, що територією Сахари проходив атмосферний фронт, який став причиною повноціної піщаної бурі, у повітря було піднято велику кількість пилу та піску.
Тоді склались такі повітряні потоки, що пил та пісок поширились на територію Європи, України.
"До України дісталася дрібнодисперсна частка – пил, який був у верхніх шарах атмосфери, тому упродовж кількох діб у нас спостерігалось замутненість неба", – додала Птуха.
Синоптикиня наголосила, що наразі ситуація з пилом із Сахари в Україні стабілізувалася.
Що цьому передувало
- 31 березня Метеорологічна станція Бориспіль попереджала, що в Україну прибуває пил із Сахари, і найближчими днями якість повітря суттєво погіршиться.
- 1 квітня в Укргідрометцентрі заявили, що запиленість повітря в Україні не є пиловою бурею, оскільки для цього природного явища швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має не менше трьох годин.
- 2 квітня у мережі публікувати відео, на яких видно наслідки піщаної бурі із Сахари. Вона накрила Київ, Одещину, Вінниччину, Дніпровщину та інші регіони України.