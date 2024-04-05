Зокрема, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха під час пресконференції 5 квітня зазначила, що найближчого тижня Україну не накриє новий вихр пилу із Сахари, інформує 24 Канал.

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Зараз в інтернеті є багато інформації про те, що Україну знову накриє пилова буря з Сахари. Дійсно, чергова порція пилу надійшла до території Франції. Але наразі на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня ніякого надходження пилу з Сахари ми не очікуємо,

– зазначила Птуха.

В Укргідрометцентрі пояснили, що переміщення пилу з Сахари було викликане тим, що територією Сахари проходив атмосферний фронт, який став причиною повноціної піщаної бурі, у повітря було піднято велику кількість пилу та піску.

Тоді склались такі повітряні потоки, що пил та пісок поширились на територію Європи, України.

"До України дісталася дрібнодисперсна частка – пил, який був у верхніх шарах атмосфери, тому упродовж кількох діб у нас спостерігалось замутненість неба", – додала Птуха.

Синоптикиня наголосила, що наразі ситуація з пилом із Сахари в Україні стабілізувалася.

Зверніть увагу! Французькі синоптики попередили, що 6 – 7 квітня європейські країни огорне нова хмара пилу з Сахари. Відповідно до прогнозу, пил накриє захід Франції, а далі посуне на схід. Про потенційні ризики для здоров'я та як мінімізувати шкоду, 24 Канал розпитав у лікарки, пульмонолога, алерголога, кандидата медичних наук Майї Руселевич.

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