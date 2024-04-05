В частности, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время пресс-конференции 5 апреля отметила, что в ближайшую неделю Украину не накроет новый вихрь пыли из Сахары, информирует 24 Канал.
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Сейчас в интернете есть много информации о том, что Украину снова накроет пылевая буря из Сахары. Действительно, очередная порция пыли поступила на территорию Франции. Но сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и по крайней мере до 10 апреля никакого поступления пыли из Сахары мы не ожидаем,
– отметила Птуха.
В Укргидрометцентре объяснили, что перемещение пыли из Сахары было вызвано тем, что по территории Сахары проходил атмосферный фронт, который стал причиной полноценной песчаной бури, в воздух было поднято большое количество пыли и песка.
Тогда сложились такие воздушные потоки, что пыль и песок распространились на территорию Европы, Украины.
"В Украину добралась мелкодисперсная часть – пыль, которая была в верхних слоях атмосферы, поэтому в течение нескольких суток у нас наблюдалось замутненность неба", – добавила Птуха.
Синоптик отметила, что сейчас ситуация с пылью из Сахары в Украине стабилизировалась.
Что этому предшествовало
- 31 марта Метеорологическая станция Борисполь предупреждала, что в Украину прибывает пыль из Сахары, и в ближайшие дни качество воздуха существенно ухудшится.
- 1 апреля в Укргидрометцентре заявили, что запыленность воздуха в Украине не является пылевой бурей, поскольку для этого природного явления скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно не менее трех часов.
- 2 апреля в сети публиковать видео, на которых видны последствия песчаной бури из Сахары. Она накрыла Киев, Одесскую, Винницкую, Днепровскую область и другие регионы Украины.