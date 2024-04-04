Напомним, 1 апреля пыль из Сахары достигла столицы Украины, вызвав временное ухудшение качества воздуха. В Киеве был зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью.

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Чем опасна пыль из Сахары

Когда приходит эта волна, воздух насыщен мелкодисперсной пылью. Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив отметил, что эта пыль опасна для детей, пожилых людей, а также тех, кто имеет респираторные заболевания.

Если это повторится на выходных, людям рекомендуют:

ограничить прогулки и пребывание на свежем воздухе;

закрывать окна;

пить много воды, поскольку это позволяет организму очиститься.

Рекомендую не шутить по поводу Египта, потому что это достаточно опасное явление. Слава Богу, оно не является долгим. Сейчас мы имеем весенний ветер, который очень быстро это убирает. По состоянию на вчера и сегодня в Киеве мы дышим очень чистым воздухом,

– подытожил он.

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