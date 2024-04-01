Метеорологи предупреждали, что в Украину понемногу прибывает пыль из Сахары, специалисты предупреждали о серьезной опасности. Ранее он накрыл Прикарпатье, однако сейчас уже его зафиксировали в столице нашего государства.

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В КГГА предостерегли об опасности

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха из-за повышения концентрации мелкодисперсной пыли фракции PM10. Отмечается, что вместе с волной тепла он был занесен на территорию Украины из Средиземноморья.

До нормализации ситуации рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха дополнительно рекомендуется:

избегать физических нагрузок на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

В первую очередь следует позаботиться о здоровье аллергикам, людям с респираторными заболеваниями, детям и пожилым людям. Тем, кто имеет домашних любимцев, надо следить за их питьевым режимом, можно сделать влажную уборку и лучше прикрыть окна.

Есть ли опасность от подобного явления

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что пыль непосредственной корреляции с теплом не имеет. Так случилось, что с юго-запада в нашу страну поступила тепловоздушная масса, а по дороге в то же время там была эта пыль, песок из Сахары, который втянуло в эту воздушную массу.

В то же время то, что поступило в Украину, это просто запыленность атмосферы, ведь сейчас здесь есть только мелкодисперсная пыль, то есть мелкие частицы, которые зависают сейчас в верхних слоях атмосферы, выше, чем человек проживает.

Однако все равно какая-то часть запыления может оседать на территории Украины, поэтому советуют сейчас людям, которые особенно подвержены заболеванию дыхательных путей, или респираторных заболеваний, воздержаться от длительной деятельности на открытом воздухе.

Она также отметила, что подобное явление не является слишком аномальным для Украины, ведь порой такое случается, когда пыль и песок летит из Сахары. Однако больше всего ощущают последствия этого опыления в Италии и Балканских странах, ведь они ближе к африканской пустыне.