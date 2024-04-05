Як довго воно буде, чи чекати ще сильного та різкого зниження температури, з посиланням на синоптиків, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Квітень буде аномально теплим, але є нюанс: синоптик сказав, чого чекати

Холод ще буде, чи вже ні

Напередодні Ігор Кібальчич прогнозував, що заморозки найбільш ймовірні протягом 4 – 6 квітня в північних, центральних та подекуди східних регіонах.

Зазначав, якщо буде переважати малохмарна погода, вночі можливе зниження температури, особливо у низинних місцевостях, вздовж річок, озер, на території ярів. Саме там буде прохолодніше. Ймовірне зниження до 0 – 3 градусів морозу.

Втім, додав синоптик, холод триватиме недовго. Тепло вже зовсім скоро повернеться до України. Ближче до вихідних температура знову підвищиться як вдень, так і в ночі. Подекуди очікується +20 градів.

І заморозків та сильних похолодань вже не буде,

– підкреслив Кібальчич.

Зауважимо, раніше синоптик писав, що вже з вихідних нова порція субтропічного повітря призведе до підвищення денних та нічних температур по всій Україні.

У суботу вночі 5 – 10 тепла, вдень 13 – 18. Втім, у західних і південних областях 18 – 23 градуси тепла. У неділю, 7 квітня, вночі 6 – 11, вдень 18 – 23. На Заході подекуди 24 – 26 градусів.