Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Також зауважив, що температура знизиться як вночі, так і вдень.

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Коли й у яких областях у квітні будуть заморозки

Кібальчич прогнозував, що вже 3 квітня ситуація в Україні зміниться внаслідок того, що синоптичні процеси зміняться і повітряні потоки будуть переважати з північного заходу. Тепле повітря з Африки залишить територію нашої держави.

Натомість надійде більш холодне, скандинавське повітря. Воно рухається поступово на нашу територію, починаючи з Заходу та Півночі температура знизиться. Зокрема, у середньому на 5 – 10 градусів. І йдеться як про нічну, так і денну температуру. У деяких регіонах України навіть можливі заморозки.

Стосовно заморозків, то в період з 4 по 6 квітня вони найбільш ймовірні у північних, центральних та місцями східних регіонах. Але поки що складно сказати, наскільки вони будуть інтенсивні,

– розповів Кібальчич.

Якщо у нас буде переважати малохмарна погода, вночі можливе зниження температури, особливо у низинних місцевостях, вздовж річок, озер, на території ярів. Там буде прохолодніше. Зокрема, ймовірне зниження до 0 – 3 градусів морозу.

Втім, додав, що холод триватиме недовго. Уже зовсім скоро до України повернеться тепло. Так, ближче до вихідних температура знову підвищиться як вдень, так і в ночі. У деяких районах вона до +20 градів.

"І заморозків та сильних похолодань вже не буде", – наголосив синоптик.

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