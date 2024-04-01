Площа займання у лісництві була близько 6 гектарів. Наразі пожежу вже локалізували вогнеборці.

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На Закарпатті спалахнула територія лісництва

У Державній службі із надзвичайних ситуацій зазначили, що займання сталося на території лісництва поблизу селища Ясіня Рахівського району.

На місці працюють співробітники ДСНС та працівники лісового господарства. Загалом до гасіння пожежі було залучено 104 особи та 17 одиниць техніки,

– наголосили рятувальники.

У службі наголосили, що із потеплінням в Україні спостерігається збільшення кількості пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. Зокрема, тільки впродовж минулої доби було зафіксовано 460 таких загорянь на площі близько 390 гектарів.

На Закарпатті спалахнула пожежа на лісництві / Фото ДСНС

Зрештою у ДСНС розповіли, що пожежу вдалося локалізувати на території близько 6 гектарів. Вогонь охопив лісову підстилку та залишки вирубки.

"До гасіння пожежі залучено 125 осіб та 17 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 80 осіб та 15 одиниць техніки", – зауважили у службі.

Рятувальники також закликали громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та дбайливо ставитися до навколишнього природного середовища.

У Закарпатській ОВА розповіли деталі про пожежу

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита зазначив, що у регіоні продовжується негативна динаміка зростання кількості лісових пожеж. Зокрема, чергове займання сьогодні трапилося на території Лазещинського лісництва ДП "Ясінянське лісомисливське господарство".

Зранку відбулося засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків пожежі. Залучено підрозділи ДСНС, Держлісгоспу, зведені рятувальні загони, підрозділи Нацполіції тощо,

– наголосив посадовець.

У Закарпатській ОВА показали пожежу у лісництві / Фото з телеграм-каналу Віктора Микити

Глава Закарпаття також закликав усіх краян відмовитися від прогулянок вздовж лісосмуг та дотримуватися заходів пожежної безпеки. Наразі гасіння на території лісового господарства, де спалахнула масштабна пожежа, продовжується, поки весь вогонь не погасять повністю.