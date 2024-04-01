Площадь возгорания в лесничестве была около 6 гектаров. Сейчас пожар уже локализовали пожарные.

Интересно На Закарпатье – паводок: в ГСЧС рассказали, какая ситуация в области сейчас

На Закарпатье вспыхнула территория лесничества

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание произошло на территории лесничества вблизи поселка Ясиня Раховского района.

На месте работают сотрудники ГСЧС и работники лесного хозяйства. Всего к тушению пожара было привлечено 104 человека и 17 единиц техники,

– отметили спасатели.

В службе отметили, что с потеплением в Украине наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах и на открытых территориях. В частности, только за прошедшие сутки было зафиксировано 460 таких возгораний на площади около 390 гектаров.

На Закарпатье вспыхнул пожар на лесничестве / Фото ГСЧС

В конце концов в ГСЧС рассказали, что пожар удалось локализовать на территории около 6 гектаров. Огонь охватил лесную подстилку и остатки вырубки.

"К тушению пожара привлечено 125 человек и 17 единиц техники, в том числе от ГСЧС 80 человек и 15 единиц техники", – отметили в службе.

Спасатели также призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности и бережно относиться к окружающей природной среде.

В Закарпатской ОВА рассказали детали о пожаре

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отметил, что в регионе продолжается негативная динамика роста количества лесных пожаров. В частности, очередное возгорание сегодня произошло на территории Лазещинского лесничества ГП "Ясинянское лесоохотничье хозяйство".

Утром состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий пожара. Привлечены подразделения ГСЧС, Гослесхоза, сводные спасательные отряды, подразделения Нацполиции и тому подобное,

– подчеркнул чиновник.

В Закарпатской ОГА показали пожар в лесничестве / Фото из телеграм-канала Виктора Микиты

Глава Закарпатья также призвал всех земляков отказаться от прогулок вдоль лесополос и соблюдать меры пожарной безопасности. Сейчас тушение на территории лесного хозяйства, где вспыхнул масштабный пожар, продолжается, пока весь огонь не погасят полностью.