На місце подій негайно прибули пожежники. Вони оперативно загасили вогонь на ринку.

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У Хмельницькому була пожежа на центральному ринку

Олексій Левандовський, старший помічник оперативно-координаційного центру ДСНС, повідомив про пожежу на центральному продуктовому ринку в Хмельницькому на вулиці Староміській. В результаті інциденту, що стався близько 18:00, вогнем було охоплено сім кіосків.



У Хмельницькому спалахнула пожежа на ринку / Фото Суспільного

У мережі журналісти Суспільного також поширили відео, де можна побачити пожежу, а також роботу рятувальників на місці.

Пожежа на центральному ринку у Хмельницькому / Відео Суспільного

На місце пожежі негайно направили дві автоцистерни й бійців першої пожежної рятувальної частини. Після прибуття на виклик рятувальники встановили, що площа займання 50 квадратних метрів. Пожежу загасили,

– наголосив Левандовський.



Пожежники загасили вогонь на ринку у Хмельницькому / Фото Суспільного

За словами рятувальника, травмованих й загиблих внаслідок займання на центральному ринку немає.

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