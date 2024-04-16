На місце подій негайно прибули пожежники. Вони оперативно загасили вогонь на ринку.
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У Хмельницькому була пожежа на центральному ринку
Олексій Левандовський, старший помічник оперативно-координаційного центру ДСНС, повідомив про пожежу на центральному продуктовому ринку в Хмельницькому на вулиці Староміській. В результаті інциденту, що стався близько 18:00, вогнем було охоплено сім кіосків.
У Хмельницькому спалахнула пожежа на ринку / Фото Суспільного
У мережі журналісти Суспільного також поширили відео, де можна побачити пожежу, а також роботу рятувальників на місці.
Пожежа на центральному ринку у Хмельницькому / Відео Суспільного
На місце пожежі негайно направили дві автоцистерни й бійців першої пожежної рятувальної частини. Після прибуття на виклик рятувальники встановили, що площа займання 50 квадратних метрів. Пожежу загасили,
– наголосив Левандовський.
Пожежники загасили вогонь на ринку у Хмельницькому / Фото Суспільного
За словами рятувальника, травмованих й загиблих внаслідок займання на центральному ринку немає.
Раніше пожежі були у Львові й Києві
- В одному із закладів харчування у Львові 13 квітня ввечері спалахнула пожежа. На місце одразу направили рятувальників за підвищеним номером виклику.
- Рятувальники ДСНС евакуювали 74 людей, у тому числі 5 працівників, для їхньої безпеки. Пожежу вдалося локалізувати о 23:43 та ліквідувати о 23:53. Ніхто з відвідувачів чи рятувальників не постраждав.
- Через пожежу було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі. До ліквідації займання було залучено 40 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки.
- До цього 11 квітня жителі Троєщини у Києві також повідомляли про велике займання. Зокрема, очевидці публікували у мережу кадри, де можна було побачити чорний стовп диму.
- У ДСНС Києва повідомили, що причиною пожежі стало загоряння сміття. За словами речника київської ДСНС, в цьому місці вже не вперше стається пожежа. Ймовірно, там розташоване звалище. Рятувальники оперативно прибули на місце, щоб розпочати гасіння вогню на Троєщині.