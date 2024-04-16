На место событий немедленно прибыли пожарные. Они оперативно потушили огонь на рынке.

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В Хмельницком был пожар на центральном рынке

Алексей Левандовский, старший помощник оперативно-координационного центра ГСЧС, сообщил о пожаре на центральном продуктовом рынке в Хмельницком на улице Староместской. В результате инцидента, произошедшего около 18:00, огнем было охвачено семь киосков.



В Хмельницком вспыхнул пожар на рынке / Фото Суспильного

В сети журналисты Общественного также распространили видео, где можно увидеть пожар, а также работу спасателей на месте.

Пожар на центральном рынке в Хмельницком / Видео Суспильного

На место пожара немедленно направили две автоцистерны и бойцов первой пожарной спасательной части. По прибытии на вызов спасатели установили, что площадь возгорания 50 квадратных метров. Пожар потушили,

– подчеркнул Левандовский.



Пожарные потушили огонь на рынке в Хмельницком / Фото Суспильного

По словам спасателя, травмированных и погибших в результате возгорания на центральном рынке нет.

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