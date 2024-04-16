На место событий немедленно прибыли пожарные. Они оперативно потушили огонь на рынке.
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В Хмельницком был пожар на центральном рынке
Алексей Левандовский, старший помощник оперативно-координационного центра ГСЧС, сообщил о пожаре на центральном продуктовом рынке в Хмельницком на улице Староместской. В результате инцидента, произошедшего около 18:00, огнем было охвачено семь киосков.
В Хмельницком вспыхнул пожар на рынке / Фото Суспильного
В сети журналисты Общественного также распространили видео, где можно увидеть пожар, а также работу спасателей на месте.
Пожар на центральном рынке в Хмельницком / Видео Суспильного
На место пожара немедленно направили две автоцистерны и бойцов первой пожарной спасательной части. По прибытии на вызов спасатели установили, что площадь возгорания 50 квадратных метров. Пожар потушили,
– подчеркнул Левандовский.
Пожарные потушили огонь на рынке в Хмельницком / Фото Суспильного
По словам спасателя, травмированных и погибших в результате возгорания на центральном рынке нет.
Ранее пожары были во Львове и Киеве
- В одном из заведений питания во Львове 13 апреля вечером 13 апреля вечером вспыхнул пожар. На место сразу направили спасателей по повышенному номеру вызова.
- Спасатели ГСЧС эвакуировали 74 человек, в том числе 5 работников, для их безопасности. Пожар удалось локализовать в 23:43 и ликвидировать в 23:53. Никто из посетителей или спасателей не пострадал.
- Из-за пожара было уничтожено вентиляционную вытяжку и облицовку потолка. К ликвидации возгорания было привлечено 40 спасателей и 9 единиц спецтехники.
- До этого 11 апреля жители Троещины в Киеве также сообщали о крупном возгорании. В частности, очевидцы публиковали в сеть кадры, где можно было увидеть черный столб дыма.
- В ГСЧС Киева сообщили, что причиной пожара стало возгорание мусора. По словам представителя киевской ГСЧС, в этом месте уже не впервые происходит пожар. Вероятно, там расположена свалка. Спасатели оперативно прибыли на место, чтобы начать тушение огня на Троещине.