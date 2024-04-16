Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 16 апреля, в 00:12. А об отбое сообщили в 02:39. Силы ПВО предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками. Дроны направлялись в регион из Винницкой области.
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
За несколько минут до отбоя корреспонденты Суспильного проинформировали в сети о взрывах в Хмельницкой области. В мониторинговых группах отмечали, что "Шахеды" оккупантов летели в сторону Староконстантинова. Пока официального подтверждения обстрела нет, как и деталей о его последствиях. Надеемся, что по вражеским целям успешно отработала ПВО.
К слову, ночью 16 апреля тревогу также объявляли в таких областях: Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой. Там также была угроза атаки беспилотниками.
Напомним, в ночь на 14 апреля оккупанты выпустили по Украине 10 "Шахедов" с территории российской Курской области. Кроме того, враг атаковал ракетами С-300/С-400 с оккупированной Донетчины. Тогда украинским военным удалось сбить все вражеские БпЛА.
Предыдущая атака на Хмельницкую область
- Враг регулярно обстреливает Хмельницкую область, в том числе и "Шахедами". В ночь на 12 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Впоследствии первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в области работали Силы противовоздушной обороны. Украинским защитникам тогда удалось уничтожить 2 дроны оккупантов. В результате атаки повреждения получили два частных дома. И, к счастью, погибших или пострадавших удалось избежать.
- До этого взрывы в регионе слышали также в ночь на 9 апреля. А ночью 6 апреля в Хмельницкой области удалось обезвредить 5 вражеских "Шахедов". Тогда информации о погибших или повреждениях не поступало.