Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что в ночь на 9 апреля под угрозой удара “Шахедами” целый ряд областей. Взрывы прогремели в Хмельницкой области.

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Обратим внимание, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 01:40. А уже в 03:25 поступила информация о том, что в регионе раздаются взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

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Тем временем о работе ПВО сообщают во Львовской области. Глава ОВА Максим Козицкий написал об этом в своем телеграмме в 03:32. Он перед тем призвал не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников неба. Глава ОВА подчеркнул, что мы не должны помогать врагу наносить удары.

Следует заметить, что Воздушные силы в 03:40 написали, что группа "Шахедов" с Тернопольщины летит в направлении Львовщины. Также "Шахеды" из Хмельницкой области летят на Тернопольщину. Кроме того, несколько групп ударных БПЛА в Винницкой области движутся в западном направлении. Поэтому не пренебрегаем собственной безопасностью и находимся в укрытиях.