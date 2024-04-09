В Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки "Шахедами" защитникам неба удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые враг выпустил по Украине.
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Силы ПВО сбили 20 "Шахедов" из 20
Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ночью 9 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Они были запущены по двум направлениям:
- с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму,
- и из Приморско-Ахтарска в России.
К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– сообщил Олещук.
В результате противовоздушного боя защитники неба уничтожили все 20 "Шахедов". Их сбили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
Кроме этого, враг также атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины. Однако, к сожалению, об их сбивании не сообщалось. О последствиях попаданий тоже пока неизвестно.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- Атака началась еще около 23:00 8 апреля. Враг выпустил несколько групп дронов-камикадзе, а воздушная тревога постепенно разрасталась украинскими регионами.
- Взрывы раздавались в ряде областей, в частности в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях. Как выяснилось позже, это была работа ПВО. Также звуки взрывов слышали в Хмельницкой области.
- Во время налета БпЛА людей призвали находиться в укрытиях. Дольше всего не спали жители Львовщины, Франковщины и Тернопольщины. Там отбой воздушной тревоги объявили аж в половине шестого утра.