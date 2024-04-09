В Воздушных силах сообщили, что во время ночной атаки "Шахедами" защитникам неба удалось уничтожить все дроны-камикадзе, которые враг выпустил по Украине.

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Силы ПВО сбили 20 "Шахедов" из 20

Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что ночью 9 апреля 2024 года Россия атаковала Украину 20 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Они были запущены по двум направлениям:

с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму,

и из Приморско-Ахтарска в России.

К отражению воздушного нападения привлекались истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– сообщил Олещук.

В результате противовоздушного боя защитники неба уничтожили все 20 "Шахедов". Их сбили в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Кроме этого, враг также атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины. Однако, к сожалению, об их сбивании не сообщалось. О последствиях попаданий тоже пока неизвестно.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"