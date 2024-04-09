Враг не оставляет попыток терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 апреля российские военные снова запустили "Шахеды", чтобы атаковать наше государство. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
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01:27 Воздушные силы пишут: "БПЛА с Черного моря в направлении юга Одесской области!" Воздушную тревогу объявили в Одесской области. 01:18 Воздушные силы предупреждают о том, что группа "Шахедов" летит на Кременчуг. 01:06 Также воздушная тревога в Винницкой области. 00:59 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области. Также Воздушные силы написали: "Новые группы "Шахедов" на севере Херсонщины! Двигаются на северо-запад". 00:58 в Каменском прогремели повторные взрывы. 00:53 Воздушные силы предупреждают: "Новая группа "Шахедов" с юга на Николаев!" 00:28 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. 00:22 Воздушные силы пишут: "Атака "Шахедов" с юга продолжается! Новые группы БПЛА на севере Херсонщины! Курс – северный, северо-западный". 00:14 Воздушные силы предупредили, что группа "Шахедов" летит в направлении Кривого Рога. 8 апреля 23:37 Воздушные силы предупреждали: "Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный". 23:30 По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" на севере Николаевщины, продолжают движение на северо-запад. 23:12 В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" на севере Херсонщины, летит курсом на северо-запад. 23:03 Воздушные силы предупредили: "Херсонщина – угроза применения ударных БПЛА!"