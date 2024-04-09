Враг не оставляет попыток терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 апреля российские военные снова запустили "Шахеды", чтобы атаковать наше государство. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

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Враг атакует "Шахедами"

8 апреля