Враг не оставляет попыток терроризировать мирное население Украины. В ночь на 9 апреля российские военные снова запустили "Шахеды", чтобы атаковать наше государство. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

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Враг атакует "Шахедами"

01:27 Воздушные силы пишут: "БПЛА с Черного моря в направлении юга Одесской области!" Воздушную тревогу объявили в Одесской области.

01:18 Воздушные силы предупреждают о том, что группа "Шахедов" летит на Кременчуг.

01:10 Воздушные силы предупредили: Группа "Шахедов" на юге Винницкой области, курс – северо-западный.

БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину.

Дроны на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.

"Шахеды" на Днепропетровщине движутся на Полтавщину.

"Шахеды" на Полтавщине – курсом на север.

01:06 Также воздушная тревога в Винницкой области.

00:59 Воздушную тревогу объявили в Полтавской области. Также Воздушные силы написали: "Новые группы "Шахедов" на севере Херсонщины! Двигаются на северо-запад".

00:58 в Каменском прогремели повторные взрывы.

00:53 Воздушные силы предупреждают: "Новая группа "Шахедов" с юга на Николаев!"

00:45 Воздушные силы пишут: Группа "Шахедов" с Николаевщины на Одесскую область.

Группы БПЛА с Херсонщины на Николаевщину.

"Шахеды" на Днепропетровщине движутся на север.

00:28 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях.

00:22 Воздушные силы пишут: "Атака "Шахедов" с юга продолжается! Новые группы БПЛА на севере Херсонщины! Курс – северный, северо-западный".

00:14 Воздушные силы предупредили, что группа "Шахедов" летит в направлении Кривого Рога.

00:04 Воздушные силы отметили: Группа "Шахедов" на севере Николаевщины движется на запад.

Две группы БПЛА на Днепропетровщине. Первая – курсом на Запорожье. Вторая – на Каменское.

Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный.

8 апреля

23:37 Воздушные силы предупреждали: "Новая группа "Шахедов" на севере Херсонщины! Курс – северный".

23:30 По данным Воздушных сил ВСУ, "Шахеды" на севере Николаевщины, продолжают движение на северо-запад.

23:12 В Воздушных силах отметили, что группа "Шахедов" на севере Херсонщины, летит курсом на северо-запад.

23:03 Воздушные силы предупредили: "Херсонщина – угроза применения ударных БПЛА!"