Ворог не полишає спроб тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 квітня російські військові знову запустили "Шахеди", щоб атакувати нашу державу. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Читайте також
У Полтавській громаді пролунав звук вибуху: Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Ворог атакує "Шахедами"
01:27 Повітряні сили пишуть: "БпЛА з Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" Повітряну тривогу оголосили на Одещині. 01:18 Повітряні сили попереджають про те, що група "Шахедів" летить на Кременчук. 01:06 Також повітряна тривога у Вінницькій області. 00:59 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області. Також Повітряні сили написали: "Нові групи "Шахедів" на півночі Херсонщини! Рухаються на північний захід". 00:58 у Кам'янському пролунали повторні вибухи. 00:53 Повітряні сили попереджають: "Нова група "Шахедів" з півдня на Миколаїв!" 00:28 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. 00:22 Повітряні сили пишуть: "Атака "Шахедів" з півдня триває! Нові групи БпЛА на півночі Херсонщини! Курс – північний, північно-західний". 00:14 Повітряні сили попередили, що група "Шахедів" летить у напрямку Кривого Рогу. 8 квітня 23:37 Повітряні сили попереджали: "Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини! Курс – північний". 23:30 За даними Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід. 23:12 У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" на півночі Херсонщини, летить курсом на північний захід. 23:03 Повітряні сили попередили: "Херсонщина – загроза застосування ударних БпЛА!"