Ворог не полишає спроб тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 квітня російські військові знову запустили "Шахеди", щоб атакувати нашу державу. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Ворог атакує "Шахедами"

01:27 Повітряні сили пишуть: "БпЛА з Чорного моря у напрямку півдня Одещини!" Повітряну тривогу оголосили на Одещині.

01:18 Повітряні сили попереджають про те, що група "Шахедів" летить на Кременчук.

01:10 Повітряні сили попередили: Група "Шахедів" на півдні Вінниччини, курс – північно-західний.

БпЛА на півночі Херсонщини рухаються на Миколаївщину.

Дрони на півночі та півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.

"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на Полтавщину.

"Шахеди" на Полтавщині – курсом на північ.

01:06 Також повітряна тривога у Вінницькій області.

00:59 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області. Також Повітряні сили написали: "Нові групи "Шахедів" на півночі Херсонщини! Рухаються на північний захід".

00:58 у Кам'янському пролунали повторні вибухи.

00:53 Повітряні сили попереджають: "Нова група "Шахедів" з півдня на Миколаїв!"

00:45 Повітряні сили пишуть: Група "Шахедів" з Миколаївщини на Одещину.

Групи БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

"Шахеди" на Дніпропетровщині рухаються на північ.

00:28 Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.

00:22 Повітряні сили пишуть: "Атака "Шахедів" з півдня триває! Нові групи БпЛА на півночі Херсонщини! Курс – північний, північно-західний".

00:14 Повітряні сили попередили, що група "Шахедів" летить у напрямку Кривого Рогу.

00:04 Повітряні сили зазначили: Група "Шахедів" на півночі Миколаївщини рухається на захід.

Дві групи БпЛА на Дніпропетровщині. Перша – курсом на Запоріжжя. Друга – на Кам'янське.

Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини! Курс – північний.

8 квітня

23:37 Повітряні сили попереджали: "Нова група "Шахедів" на півночі Херсонщини! Курс – північний".

23:30 За даними Повітряних сил ЗСУ, "Шахеди" на півночі Миколаївщини, продовжують рух на північний захід.

23:12 У Повітряних силах зазначили, що група "Шахедів" на півночі Херсонщини, летить курсом на північний захід.

23:03 Повітряні сили попередили: "Херсонщина – загроза застосування ударних БпЛА!"