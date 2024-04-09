Ворог не полишає спроб тероризувати мирне населення України. У ніч проти 9 квітня російські військові знову запустили "Шахеди", щоб атакувати нашу державу. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Ворог атакує "Шахедами"

8 квітня