Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили близько 20:40. А вже через близько пів години стало відомо про те, що у Полтавській громаді пролунав вибух.

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На регіон летіла ракета

Власне, про вибух у Полтавській громаді повідомили мешканці обласного центру журналістам Суспільного. Вони написали про це о 21:08.

Передувало цьому повідомлення від Повітряних сил ЗСУ, яке опублікували о 21:07. У ньому написали: "Ракета на Полтавщині зі сходу!"

Зауважимо, що о 20:55 Повітряні сили зазначили: "Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!"

Звернімо увагу, що станом на 21:17 повітряна тривога зберігається на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

Оновлено! О 21:28 глава Полтавської ОВА Філіп Пронін зазначив, що російські військові поцілили по цивільній інфраструктурі у межах Полтавської громади. Всі відповідні служби працюють на місці. Що стосується решти інформації, то вона уточнюється.

Росіяни вдень вдарили по Запоріжжю

Звернімо увагу, що вдень 8 квітня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Як зазначив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро місцевих мешканців.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв згодом уточнив, що російські загарбники також пошкодили 7 багатоквартирних будинків і медичний заклад. Загалом пошкоджені 14 будівель.

Згодом стало відомо, що ракетний удар по Запоріжжю забрав життя трьох людей. Ще 8 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Ще 8 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Зауважимо, що самі росіяни хизувалися атакою по Запоріжжю. Їхні видання писали про те, що по місту вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М".

Наостанок нагадаємо про важливість перебування в укриттях, коли у вашому регіоні оголосили повітряну тривогу. Пам'ятайте про те, що ворог надзвичайно підступний. Ба більше, вже неодноразово окупанти били в одне і те ж місце з інтервалом у кілька десятків хвилин, щоб убивати ще й рятувальників, правоохоронців і представників ЗМІ, які приїхали на місце події.