Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що вибухи були доволі гучними. Закликаємо одеситів перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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В Одесі чули вибухи

Журналістка 24 Каналу розповіла, що вибухи в Одесі пролунали близько 15 години 42 хвилини. При цьому повітряну тривогу по всій Одеській області не оголошували.

Повідомлення про гучні звуки в місті підтвердили й моніторингові телеграм-канали. Однак про причини вибухів ні моніторингові канали, ні офіційна влада поки що не повідомляла.

Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що, за попередніми даними, у небі над містом збили ворожий безпілотник типу ZALA. Зокрема, цей літальний апарат призначений для розвідування.

Крім того, журналісти Суспільного показали фото, де видно слід від імовірної роботи протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику. За даними кореспондентів, вибухів було 2 одиниці.



Слід від, імовірно, збиття безпілотника ZALA / Фото Суспільного

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