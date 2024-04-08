Корреспондентка 24 канала сообщила, что взрывы были довольно громкими. Призываем одесситов находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрывы

Журналистка 24 Канала рассказала, что взрывы в Одессе прогремели около 15 часов 42 минуты. При этом воздушную тревогу по всей Одесской области не объявляли.

Сообщение о громких звуках в городе подтвердили и мониторинговые телеграм-каналы. Однако о причинах взрывов ни мониторинговые каналы, ни официальные власти пока не сообщали.

В то же время в телеграм-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что, по предварительным данным, в небе над городом сбили вражеский беспилотник типа ZALA. В частности, этот летательный аппарат предназначен для разведки.

Кроме того, журналисты Суспильного показали фото, где видно след от вероятной работы противовоздушной обороны по вражескому беспилотнику. По данным корреспондентов, взрывов было 2 единицы.



След от, вероятно, сбивания беспилотника ZALA / Фото Суспильного

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