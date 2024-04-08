Сегодня днем сообщалось о взрывах в Одессе и Запорожье. Пока неизвестно, каким вооружением нанесли удар.
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Причина тревоги
В 12:00 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской авиации на востоке и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 12:18 появилась информация об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
По данным мониторинговых каналов, вблизи Харькова зафиксирован разведывательный БпЛА.
По состоянию на 13:09 в Украине объявлен отбой воздушной тревоги.
Взрывы в Запорожье
В 12:22 мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Запорожье. Пока неизвестно чем нанесли удар.
Ночью "Шахеды" атаковали Украину: что известно
- Оккупанты ночью выпустили 24 "Шахеды" по Украине. Дроны запускали с мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск – Россия. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов и ракету Х-59.
- Известно, что на Житомирщине российские войска атаковали объект инфраструктуры. В горсовете отметили, что из-за российской атаки есть прямая угроза загрязнения воздуха.
- Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что меры, которые ввела Звягельский городской совет является больше все же превентивной мерой. Он также добавил, что пока не фиксируют загрязнения воздуха.