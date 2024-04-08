В ночь на 8 апреля оккупанты атаковали Украину 24 “Шахедами”. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов.

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Россия снова запускала "Шахеды"

Враг запустил более двух десятков ударных дронов по украинским городам. защитники неба уничтожили почти, однако не удалось избежать попаданий.

В частности, на Юге есть попадания в Одесском районе. Там также удалось уничтожить 7 беспилотных летательных аппаратов.

На Киевщине работала ПВО