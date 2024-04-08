В ночь на 8 апреля оккупанты атаковали Украину 24 “Шахедами”. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов.
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Россия снова запускала "Шахеды"
Враг запустил более двух десятков ударных дронов по украинским городам. защитники неба уничтожили почти, однако не удалось избежать попаданий.
В частности, на Юге есть попадания в Одесском районе. Там также удалось уничтожить 7 беспилотных летательных аппаратов.
На Киевщине работала ПВО
- Российские захватчики запустили дроны-камикадзе по Украине. В ночь на 8 апреля стало известно, что на Киевщине работает ПВО. Наши военные отражали атаку "Шахедов".
- Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:49. Жителей области призывали перейти в укрытия и не покидать их до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.
- А уже в 01:31 в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве фиксируют БпЛА. Написали, что по целям работают силы ПВО.