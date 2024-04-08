Поздно вечером 7 апреля российские захватчики запустили дроны-камикадзе сразу с двух направлений. А уже после полуночи стало известно, что "Шахеды" залетели на Киевщину. Там ПВО сбивает ударные БПЛА.
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На Киевщине работала ПВО
Начнем с того, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:49. Жителей области призвали перейти в укрытия и не покидать их до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.
А уже в 01:31 в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве фиксируют БПЛА. Написали, что по целям работают силы ПВО.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– пишут в ОВА.
Обратим внимание, что отбой воздушной тревоги на Киевщине объявили в 01:59. Поэтому, в регионе отсутствует угроза атаки дронами-камикадзе. Впрочем, она сохраняется в остальных областях. Поэтому важно не покидать укрытий, если вы живете в одной из них.
Россия била "Шахедами" в ночь на 7 апреля
- В предыдущие сутки враг также бил по Украине дронами-камикадзе. Как отметили утром 7 апреля Воздушные силы ВСУ, враг ударил управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" с полуострова Крым, а также 17 "Шахедами" с мыса Чауда.
- Для отбивания воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
- По результатам противовоздушного боя, Силы обороны Украины сбили 17 "Шахедов". Удалось это сделать в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.