Поздно вечером 7 апреля российские захватчики запустили дроны-камикадзе сразу с двух направлений. А уже после полуночи стало известно, что "Шахеды" залетели на Киевщину. Там ПВО сбивает ударные БПЛА.

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На Киевщине работала ПВО

Начнем с того, что воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:49. Жителей области призвали перейти в укрытия и не покидать их до тех пор, пока не будет отбоя воздушной тревоги.

А уже в 01:31 в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве фиксируют БПЛА. Написали, что по целям работают силы ПВО.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– пишут в ОВА.

Обратим внимание, что отбой воздушной тревоги на Киевщине объявили в 01:59. Поэтому, в регионе отсутствует угроза атаки дронами-камикадзе. Впрочем, она сохраняется в остальных областях. Поэтому важно не покидать укрытий, если вы живете в одной из них.

По состоянию на 02:03 воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины. Говорится о Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Донецкой и Житомирской областях.

Россия била "Шахедами" в ночь на 7 апреля