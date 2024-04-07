Предшествовало этому сообщение от мониторинговых каналов. Они писали о том, что акустически зафиксировали пуски "Шахедов" с мыса Чауда, что в Крыму. Впоследствии стало известно, что дроны-камикадзе залетели в Украину также с Севера.

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Где существует угроза атаки "Шахедами"

8 апреля

7 апреля

Враг ударил 17 "Шахедами" в ночь на 7 апреля

  • Воздушные силы ВСУ утром 7 апреля отметили, что ночью российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" с полуострова Крым и 17 дронами-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда, что на полуострове Крым.
  • Чтобы отбить воздушное нападение привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
  • По результатам противовоздушного боя, Силы обороны Украины сбили 17 дронов-камикадзе "Шахед" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.