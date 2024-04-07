Предшествовало этому сообщение от мониторинговых каналов. Они писали о том, что акустически зафиксировали пуски "Шахедов" с мыса Чауда, что в Крыму. Впоследствии стало известно, что дроны-камикадзе залетели в Украину также с Севера.

Читайте также В Кривом Роге слышали взрыв: удалось ли сбить ракету

Где существует угроза атаки "Шахедами"

8 апреля

00:59 Воздушная тревога в Винницкой области.

00:49 Воздушную тревогу объявили в Киевской области. Тем временем отбои были в Одесской, Сумской и Запорожской областях.

00:32 Воздушные силы пишут: Группа БПЛА на Черниговщине – в направлении Киевщины.

Группа БПЛА на Николаевщине – в направлении Кировоградской/Винницкой области.

7 апреля

23:58 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

23:52 Воздушные силы отмечают, что в Кировоградской области угроза применения ударных БПЛА из Николаевской области.

23:50 В Воздушных силах отмечают, что с Сумщины ударные БПЛА движутся в направлении Черниговской области.

23:47 В Воздушных силах пишут, что ударные БПЛА с Черного моря в направлении Одесской области.

23:31 ПС отметили, что угроза применения ударных БПЛА в Сумской области.

23:23 Воздушные силы предупреждают, что в Николаевской области движение ударных БПЛА в направлении Херсонщины.

23:12 Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.

23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.

21:30 Мониторинговые каналы сообщили, что акустически зафиксировано движение дронов-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда.

Враг ударил 17 "Шахедами" в ночь на 7 апреля