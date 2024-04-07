Российские военные продолжают терроризировать мирное население дронами-камикадзе. Известно, что 7 апреля поздно вечером враг запустил "Шахеды" сразу с двух направлений. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
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Предшествовало этому сообщение от мониторинговых каналов. Они писали о том, что акустически зафиксировали пуски "Шахедов" с мыса Чауда, что в Крыму. Впоследствии стало известно, что дроны-камикадзе залетели в Украину также с Севера.
Воздушные силы ВСУ утром 7 апреля отметили, что ночью российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" с полуострова Крым и 17 дронами-камикадзе "Шахед" с мыса Чауда, что на полуострове Крым.
Чтобы отбить воздушное нападение привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
По результатам противовоздушного боя, Силы обороны Украины сбили 17 дронов-камикадзе "Шахед" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.